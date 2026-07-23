Защита Дианы Шурыгиной обжаловала продление ее ареста по делу о порнографии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 97 0

По решению суда блогер должна пробыть в СИЗО до 19 августа.

Что известно о деле Дианы Шурыгиной

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Защита блогера Дианы Шурыгиной подала жалобу на решение суда о продлении срока ее содержания под стражей по делу о распространении порнографических материалов. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее суд продлил Шурыгиной меру пресечения до 19 августа. Теперь ее адвокаты добиваются пересмотра этого решения.

Изначально блогер находилась под домашним арестом, однако позже суд изменил меру пресечения и отправил ее в СИЗО. Причиной стало нарушение условий: девушка воспользовалась мобильным телефоном.

Диане Шурыгиной предъявлено обвинение в изготовлении и распространении порнографических материалов, совершенных группой лиц по предварительному сговору. По этой статье ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Фигурантами по этому же уголовному делу проходят актриса Анастасия Овсянникова, известная как Настя Холод, и немецкий продюсер Людвиг Кричкер. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Широкую известность Шурыгина получила в 2016 году после громкого дела об изнасиловании на вечеринке в Ульяновске. Тогда суд признал фигуранта этого дела Сергея Семенова виновным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Позже срок наказания несколько раз сокращали, в итоге он провел в тюрьме около двух лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в СИЗО Диана Шурыгина читает книги из библиотеки при изоляторе. Блогер сохраняет позитивный настрой, выбирая литературу по психологии и саморазвитию.

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