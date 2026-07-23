«Заплатила вот эта грудь»: дочь Чарли Шина заработала на виллу

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

Скандальная платформа стала основным источником дохода наследницы голливудских звезд.

Кто из детей знаменитостей есть на OnlyFans

Фото: Instagram*/samisheen

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Дочь Чарли Шина Сами призналась, что вынуждена работать на OnlyFans

Дочь актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сами Шин призналась, что вынуждена работать на OnlyFans, чтобы оплатить свои хотелки. Об этом пишет EADaily со ссылкой на личный блог девушки.

Как отмечает 22-летняя Сами, она уже четыре года не получает финансовой помощи от знаменитых родителей. По ее словам, после совершеннолетия она начала сама оплачивать свои расходы, а основным источником дохода стала работа на OnlyFans.

Девушка также опровергла слухи о том, что дом у океана ей приобрел отец. Сами заявила, что недвижимость была куплена на ее собственные средства.

«Не папа купил мне дом у океана. За него заплатила вот эта грудь», — отметила она.

Решение девушки создать аккаунт на OnlyFans стало причиной конфликта с отцом, однако позже Чарли Шин заявил, что принял выбор дочери и готов ее поддерживать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в отношении блогера Дианы Шурыгиной было возбуждено уголовное дело из-за публикации интимных материалов на платформе OnlyFans.

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