Военный самолет мог потерпеть крушение в Подмосковье

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 190 0

Инцидент произошел недалеко от одного из населенных пунктов.

Военный самолет мог потерпеть крушение в Подмосковье детали

Фото: © РИА Новости/Нина Падалко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Московской области, предположительно, произошло крушение военного самолета. По информации источника 5-tv.ru, воздушное судно могло упасть в районе села Луцино.

По предварительным сведениям, пилот успел покинуть кабину до падения самолета, воспользовавшись системой катапультирования.

Собеседник издания уточнил, что речь, вероятно, идет об истребителе. При этом информация о его ведомственной принадлежности и обстоятельствах происшествия пока не раскрывается. Официальных комментариев по факту возможного крушения на момент публикации не поступало.

Ранее в Нью-Йорке гидросамолет совершил аварийную посадку в проливе Ист-Ривер. Как сообщает The New York Post со ссылкой на представителей местных властей, в результате происшествия пострадали люди.

Воздушное судно упало в воду неподалеку от паромной переправы на Манхэттене и терминала Skyport. В момент аварии на борту находились восемь человек. На место оперативно прибыли спасательные службы.

Судя по опубликованным кадрам, после падения гидросамолет частично перевернулся, а одно из его крыльев оказалось под водой. Экстренные службы эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа. Двум людям потребовалась помощь медиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.40
-0.08 89.44
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
В Японии планируют начать пересаживать свиные почки людям к 2033 году
22:15
Бывшая порноактриса стала сенатором в Колумбии
21:55
Собянин: школа № 236 откроется после реконструкции 1 сентября
21:39
Ола, Россия: в бразильских школах начнут преподавать русский язык
21:24
Российские силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника за 12 часов
21:11
Бывшая девушка сына Кадышевой не смогла отсудить у него миллионы

Сейчас читают

«А теперь Драпатый!» — Минобороны России иронично прокомментировало смену главкома ВСУ
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Хранитель традиций русской кухни: умер кулинар и телеведущий Максим Сырников
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео