Ради безопасности: работа терминала КТК Казахстана в Черном море приостановлена

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

Подобные ограничения повлекли за собой корректировку добычи нефти.

Казахстан приостановил поставки нефти

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Работа терминала КТК Казахстана в Черном море приостановлена ради безопасности

Работа терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Казахстана в Черном море приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики в своем Telegram-канале.

«В настоящее время погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря», — отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что все производственные и технические объекты исправны и работают в штатном режиме. После нормализации обстановки перегрузка топлива будет возобновлена.

Введенные ограничения повлекли за собой и корректировку суточного уровня добычи «черного золота», а значит, и временное снижение объемов добычи. Все это необходимо для обеспечения стабильности производственных процессов и носит технологический характер.

Также в министерстве отметили, что ведомство находится на связи с руководством КТК, судовладельцами, грузоотправителями и другими профильными организациями. Кроме того, проводятся консультации для того, чтобы найти решение по обеспечению безопасного судоходства и возобновлению стабильного экспорта нефти из Казахстана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три танкера в КТК в Черном море были атакованы беспилотниками. По двум из них ударили 19 июля, а по третьему — 20 июля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.40
-0.08 89.44
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
В Японии планируют начать пересаживать свиные почки людям к 2033 году
22:15
Бывшая порноактриса стала сенатором в Колумбии
21:55
Собянин: школа № 236 откроется после реконструкции 1 сентября
21:39
Ола, Россия: в бразильских школах начнут преподавать русский язык
21:24
Российские силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника за 12 часов
21:11
Бывшая девушка сына Кадышевой не смогла отсудить у него миллионы

Сейчас читают

«А теперь Драпатый!» — Минобороны России иронично прокомментировало смену главкома ВСУ
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Хранитель традиций русской кухни: умер кулинар и телеведущий Максим Сырников
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео