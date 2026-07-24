Испугался — проиграл: чемпион мира по нардам Фатыхов о том, как победить любого

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 51 0

Главный секрет кроется не в тактике, а в психологии.

Как побеждать всех в нарды

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Чемпион мира Фатыхов: в нарды можно обыграть любого, если не бояться соперника

Победить в нардах можно любого игрока, если не бояться соперника. Об этом заявил чемпион мира Айрат Фатыхов в беседе с Life.ru.

«Самая большая ошибка — заранее считать кого-то непобедимым. Как только начинаешь бояться имени соперника, проигрываешь еще до начала партии», — отметил спортсмен.

Айрат подчеркнул, что его принцип заключается в уважении к каждому сопернику, но без страха перед ним.

По словам чемпиона, в некоторых странах, включая Армению, нарды имеют сильную игровую культуру, а среди участников много опытных игроков. Однако результат партии зависит не только от мастерства соперника, но и от подготовки, концентрации и умения использовать удачный момент.

Фатыхов вспомнил финальный матч чемпионата мира, где ему противостоял спортсмен из Армении, представлявший Грузию. Россиянин уступал со счетом 1:3, но смог изменить ход игры и завершил встречу победой — 5:3.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нарды в России получили официальный статус вида спорта в 2022 году и вышли за рамки любительской игры. Сейчас по ним проводят крупные турниры: в чемпионате страны участвуют сотни спортсменов из разных регионов.

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