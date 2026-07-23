Спрятался в диване: собака сдала приставам должника по алиментам

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Алена Куликова
Алена Куликова 61 0

56-летний мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну более 220 тысяч рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Мордасов; 5-tv.ru

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В Нижнем Новгороде собака выдала прятавшегося в диване должника

Житель Нижнего Новгорода пытался спрятаться от судебных приставов в собственном диване, но укрытие быстро раскрыла его собака, которая привела сотрудников к месту, где скрывался хозяин. Об этом сообщило Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области в мессенджере МАКС.

56-летний мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну более 220 тысяч рублей. Он игнорировал требования судебных приставов, из-за чего в отношении него возбудили уголовное дело, а самого должника объявили в федеральный розыск.

Когда сотрудники ФССП пришли с проверкой в квартиру, внимание привлек пес, который настойчиво кружил возле складного дивана. Приставы решили осмотреть мебель и обнаружили внутри хозяина. Мужчина до последнего цеплялся за конструкцию, надеясь избежать задержания.

После этого должника доставили в районное отделение судебных приставов для проведения следственных действий. Если он не погасит задолженность по алиментам, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актера Виталия Гогунского заставят платить алименты после проверки судом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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