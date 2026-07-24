Дворкович ушел с поста президента ФИДЕ из-за санкций Евросоюза

Исполнять обязанности временно будет 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович объявил о временном уходе с занимаемой должности после попадания в новый санкционный список Евросоюза. Об этом он сообщил в своем заявлении, которое размещено на официальном портале федерации.
«Я решил добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента ФИДЕ с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока я остаюсь под санкциями в соответствии с законодательством и регламентами ЕС и Швейцарии», — говорится в тексте.
Дворкович назвал введенные против него ограничения незаконными и несправедливыми, а также заявил о готовности оспаривать решение Брюсселя. Он добавил, что решение о временной отставке принял с целью не допустить негативного влияния санкций на работу ФИДЕ.
Обязанности руководителя федерации пока возьмет на себя 15-й чемпион мира по шахматам и вице-президент ФИДЕ индиец Вишванатан Ананд.
Помимо Дворковича, в очередной пакет антироссийских санкций включены министр спорта РФ Михаил Дегтярев, певец Александр Маршал, бизнесмен Михаил Гуцериев и ряд других политиков и общественных деятелей. Об этом писал 5-tv.ru.
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