Сомнения вирусологов: факты указывают на искусственное происхождение COVID-19

Дарья Орлова
Дарья Орлова 5 0

Рассекреченная переписка американских ученых шокировала общественных.

Происхождение ковида был ли вирус сделан в лаборатории

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Daily Mail: все больше фактов указывает на искусственное происхождение COVID-19

Специалисты, публично отвергавшие версию об утечке коронавируса из стен исследовательского центра, на самом деле допускали такую возможность. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на документы, обнародованные американским сенатором Рэндом Полом.

Согласно новым данным, ведущие вирусологи США еще в июле 2020 года начали публично сомневаться в собственных утверждениях, сделанных в авторитетном журнале Nature Medicine.

В той публикации команда экспертов категорично заявляла, что любой лабораторный сценарий является неправдоподобным, продвигая теорию о случайном переходе болезни от животного к человеку.

Однако частные сообщения свидетельствуют о серьезных опасениях ученых по поводу безопасности экспериментов в Уханьском институте вирусологии, находящемся всего в нескольких милях от эпицентра вспышки.

Один из ключевых авторов доклада Кристиан Андерсен признавался коллегам, что у науки нет прямых доказательств ни одной из версий, и он больше не может исключать искусственное вмешательство.

«Наш документ был довольно категоричен в том, что утечка невозможна, но на данном этапе у меня меньше уверенности в этом заявлении», — писал исследователь.

Выяснилось также, что экспертам было известно о страхах доктора Ши Чжэнли, ведущего специалиста института в Ухане. Она всерьез опасалась, что пандемия стала результатом аварии в ее лаборатории и даже проводила внутренние проверки.

Ранее предположения о лабораторном следе часто клеймили как теорию заговора, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп и руководство ФБР указывали на высокую вероятность именно этой причины. Сейчас критики требуют привлечь авторов научной статьи к ответственности за то, что они намеренно ввели мировую общественность в заблуждение, скрыв свои истинные выводы в угоду политической конъюнктуре.

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