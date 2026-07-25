«Моя королева»: Киркоров провел два дня в Турции с «Мисс Россия — 2024»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 5 238 0

Зачем король эстрады увез в Каппадокию российскую красавицу?

Филипп Киркоров провел время в Турции с моделью

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Филипп Киркоров провел два дня в Турции с Валентиной Алексеевой

Народный артист России Филипп Киркоров провел два дня в турецкой Каппадокии вместе с «Мисс Россия — 2024» Валентиной Алексеевой. Модель активно делилась совместными кадрами с королем эстрады на своей странице в соцсети.

«О, великая сила искусства. Моя королева, только ради тебя я проснулся сегодня, к шарам тянулся. На такие жертвы пошел!» — сказал Филипп Киркоров, обращаясь к Валентине Алексеевой.

Он также отметил, что они толком не спали последние два дня. А прошлой ночью легли в кровать где-то в полночь. При этом к четырем утра им нужно было уже вставать, чтобы успеть полетать на воздушном шаре.

«Смотрю, ты такая свежая, как тебе удалось», — добавил Филипп Киркоров, восхищаясь бодростью Валентины Алексеевой.

Народный артист РФ и «Мисс Россия» вместе с режиссером Павлом Худяковым сняли красивый ролик, который вскоре увидят зрители музыкальных каналов. Об этом сообщило издание Starhit.ru. В качестве локаций Филипп Киркоров выбрал самые знаменитые и живописные места Каппадокии, в которой прежде бывал два раза. Певцу нравится это место, и он давно планировал снять там что-нибудь.

Валентина Алексеева также поблагодарила Филиппа Киркорова за приглашение принять участие в клипе. Она отметила: работать с артистом было одно удовольствие.

Ранее Филипп Киркоров раскрыл планы детей на будущее. Он признался, что наследники не пойдут по его стопам.

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