«Моя королева»: Киркоров провел два дня в Турции с «Мисс Россия — 2024»
Зачем король эстрады увез в Каппадокию российскую красавицу?
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
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Филипп Киркоров провел два дня в Турции с Валентиной Алексеевой
Народный артист России Филипп Киркоров провел два дня в турецкой Каппадокии вместе с «Мисс Россия — 2024» Валентиной Алексеевой. Модель активно делилась совместными кадрами с королем эстрады на своей странице в соцсети.
«О, великая сила искусства. Моя королева, только ради тебя я проснулся сегодня, к шарам тянулся. На такие жертвы пошел!» — сказал Филипп Киркоров, обращаясь к Валентине Алексеевой.
Он также отметил, что они толком не спали последние два дня. А прошлой ночью легли в кровать где-то в полночь. При этом к четырем утра им нужно было уже вставать, чтобы успеть полетать на воздушном шаре.
«Смотрю, ты такая свежая, как тебе удалось», — добавил Филипп Киркоров, восхищаясь бодростью Валентины Алексеевой.
Народный артист РФ и «Мисс Россия» вместе с режиссером Павлом Худяковым сняли красивый ролик, который вскоре увидят зрители музыкальных каналов. Об этом сообщило издание Starhit.ru. В качестве локаций Филипп Киркоров выбрал самые знаменитые и живописные места Каппадокии, в которой прежде бывал два раза. Певцу нравится это место, и он давно планировал снять там что-нибудь.
Валентина Алексеева также поблагодарила Филиппа Киркорова за приглашение принять участие в клипе. Она отметила: работать с артистом было одно удовольствие.
Ранее Филипп Киркоров раскрыл планы детей на будущее. Он признался, что наследники не пойдут по его стопам.
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