Расчет орудия «Козерог» 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки российских войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

Артиллерийская установка, имитирующая работу реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», отработала по лесному массиву, спровоцировав боевиков ВСУ на запуск БПЛА для обнаружения места дислокации РСЗО. Разведка фиксировала запуски и передавала координаты на орудие Д-20 для точных ударов. Все цели были поражены.

За неделю таким образом было уничтожено десять пунктов управления БПЛА. Ликвидация объектов дезорганизует систему применения вражеских беспилотников, что способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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