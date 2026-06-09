Госдума разрешила водителям с правами категории B управлять багги и вездеходами

Госдума приняла законопроект, который позволит водителям с автомобильными правами управлять отдельными видами самоходной техники — багги, вездеходами и другими машинами категории АII, для которых обычно требуется удостоверение тракториста-машиниста. Соответствующий документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Исходя из документа, право на управление такой техникой смогут подтверждать не только удостоверением тракториста-машиниста, но и водительскими правами категорий B, C или D. Однако новое правило будет действовать только при временной передаче техники гражданину по договору аренды, проката или другому платному соглашению.

Перед поездкой владелец или организация, предоставляющая технику, обязаны провести инструктаж. Он должен касаться управления самоходной машиной и правил ее безопасной эксплуатации.

Возрастное ограничение при этом сохранится. Управлять техникой категории АII по водительскому удостоверению категории B смогут только граждане старше 19 лет. Это же касается багги, вездеходов и других машин массой не более 3,5 тонны.

Изменения вносятся в федеральные законы «О самоходных машинах и других видах техники» и «О безопасности дорожного движения». Авторы инициативы полагают, что новые нормы помогут развивать активный туризм, в том числе поездки на снегоходах, мотовездеходах и автовездеходах.

В пояснительной записке к законопроекту отметили, что действующие правила ограничивают людей, которые хотят легально заниматься такими видами отдыха и путешествовать по природным маршрутам России. По мнению разработчиков документа, из-за нынешних требований многие владельцы автовездеходной техники используют ее без нужных документов, хотя заинтересованы в активном туризме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начинающих водителей обяжут сдавать экзамен по первой помощи при ДТП.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.