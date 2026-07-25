Карим Хан намерен оспорить решение об отстранении от должности прокурора МУС

Карим Хан планирует оспорить решение об отстранении его от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщают журналисты ТАСС со ссылкой на имеющееся в их распоряжении заявление адвоката, партнера американской юридической фирмы Bindmans LLP Тайаба Али, который защищает интересы Хана.

Бывший прокурор, согласно документу, готов использовать «все доступные правовые механизмы», чтобы доказать несправедливость решения Ассамблеи государств-участников Римского статута. Согласно утверждению адвоката, оно «не опирается на какие-либо законные и должным образом обоснованные выводы» о допущении Ханом должностных нарушений. Кроме того, Али указал на расследование Управления служб внутреннего надзора ООН, что проводилось более года и не привело к дискредитирующим прокурора результатам.

Защита утверждает, что в финальном докладе управления не было «ни одного факта неправомерного поведения Хана, в том числе сексуального характера». Али также добавил, что независимая коллегия из трех судей в течение трех месяцев изучала материалы, собранные ООН, и не обнаружила в них доказательств каких-либо серьезных проступков или нарушений при исполнении служебных обязанностей.

В заявлении адвоката, помимо прочего, говорится о «многочисленных процессуальных нарушениях» в ходе спецсессии по делу Карима Хана. В частности, бывшему прокурору, по мнению правозащитника, не дали присутствовать на заседании и представить официальное возражение Ассамблее, а его представителям отказали в возможности присутствовать на заседании. Также была ускорена процедура голосования за отстранение прокурора, хотя планировалось сначала установить факт проступка и только потом обсуждать отставку.

Решение о снятии Карима Хана с поста было оглашено 24 июля председателем Ассамблеи Пайви Кокуранта в ходе спецсессии в Нью-Йорке. Причиной она назвала обвинения в домогательствах и добавила, что за увольнение прокурора проголосовали 82 из 125 стран МУС. Предположительно, под неподобающим поведением подразумевались сексуальные отношения с подчиненной.

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