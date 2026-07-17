Солнечные интервалы и свежий ветер: какая погода ждет Москву 17 июля

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 22 0

В столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Погода в Москве и Подмосковье 17 июля 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

В пятницу, 17 июля, в Москве и Московской области прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Такие данные опубликованы на официальном сайте Гидрометцентра России.

В столице днем температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до 8 градусов. В Подмосковье днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла, а ночью температура может снизиться до 5 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 4–11 метров в секунду, порывы могут ощущаться сильнее на открытых участках города и трассах. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что близко к среднему месячному уровню и не вызовет дискомфорта у большинства жителей.

Метеорологи отмечают, что несмотря на солнечные интервалы днем, в ночные часы прогнозируется значительное похолодание, особенно в пригородных районах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Санкт-Петербурге начнутся ливни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Погода
16 июл
Максимум пользы без вреда для природы: как правильно заготавливать банный веник
14 июл
Россиянам рассказали, как спасти огород после затяжных дождей
14 июл
Аномальная жара в Европе унесла не менее 14 тысяч жизней
14 июл
Затопило дома и дороги: Свердловская область тонет из-за тропических ливней
14 июл
В шести районах Свердловской области введен режим ЧС из-за потопов
14 июл
Тепло остается: какая погода будет в Москве и Подмосковье 14 июля
13 июл
Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом
13 июл
Дома залиты, урожай уничтожен: Ленобласть и Петербург уходят под воду
13 июл
«Неустойчивая погода»: синоптик предупредила о температурных рекордах в Москве и области
13 июл
Ничего необычного, кроме жары: высокая температура в Европе убила 10 тысяч человек
+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
Важные дела получат поддержку: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ию...

Последние новости

4:00
Важные дела получат поддержку: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 июля
3:29
Солнечные интервалы и свежий ветер: какая погода ждет Москву 17 июля
3:08
Три человека погибли в результате атаки на мосты Бандар-Хамира в Иране
2:47
Новая история Виндзоров: в британскую королевскую семью войдет армянка
2:26
Потасовки и 10 часов ожидания: в Нарве на границе с РФ продают места в очереди
2:05
Ипотека, новостройки и дороги будущего: главные темы встречи Путина и Хуснуллина

Сейчас читают

«Наивная»: еще одна поклонница Ильназа Галявиева обратилась к его молодой жене
В центре Дубая прогремели взрывы
«Тройка по информатике»: жена задержанного в Армении россиянина возмущена происходящим
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео