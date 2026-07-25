Из-за непогоды в 15 городах и районах Ростовской области нет света и воды

Слюсарь: из-за непогоды в 15 городах Ростовской области нет света и воды

Мощные ливни, местами с градом, грозы и штормовой ветер обрушились на Ростовскую область. Повалены сотни деревьев, некоторые из них упали на дороги, перекрыв движение. Улицы населенных пунктов превратились в бурные реки, пострадали постройки, обвалились рекламные щиты, пострадали провода и коммуникации. Проблемы с электричеством и водоснабжением возникли как минимум в 15 городах и районах региона.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере МАКС, последствия непогоды зафиксированы в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском районах.

«Из-за перебоев в энергоснабжении нарушена и работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды. По данным диспетчерских служб, проблемы с водоснабжением сейчас испытывают в нескольких районах Ростова, в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах. Количество поваленных деревьев исчисляется сотнями», — написал Слюсарь.

По словам главы региона, несмотря на сохраняющиеся негативные погодные условия, сотрудники аварийных служб продолжают борьбу с разрушениями и восстановительные работы, освобождают дороги. Задействованы все силы, и в Ростове водоснабжение уже частично нормализовано. Жители других городов пока ожидают разрешение ситуации.

Слюсарь подчеркнул, что контролирует ход работ, и призвал сограждан по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости.

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