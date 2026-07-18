Летнее тепло возвращается: какая погода ждет Москву 18 июля

Осадков не ожидается, а воздух прогреется до комфортных значений.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Переменная облачность, без осадков и слабый ветер ожидаются в Москве и Московской области в субботу, 18 июля. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
В столице днем температура воздуха составит от 25 до 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до шести градусов.
В Московской области днем воздух прогреется до 22–27 градусов тепла. Ночью температура может снизиться до пяти градусов.
Ветер прогнозируется слабый. Атмосферное давление будет держаться на отметке 750 миллиметров ртутного столба.
День будет комфортным для прогулок и отдыха на открытом воздухе благодаря отсутствию осадков и умеренной температуре. При этом в ночные часы жителям региона стоит учитывать заметное похолодание.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 17 июл
- Солнечные интервалы и свежий ветер: какая погода ждет Москву 17 июля
- 16 июл
- Максимум пользы без вреда для природы: как правильно заготавливать банный веник
- 14 июл
- Россиянам рассказали, как спасти огород после затяжных дождей
- 14 июл
- Аномальная жара в Европе унесла не менее 14 тысяч жизней
- 14 июл
- Затопило дома и дороги: Свердловская область тонет из-за тропических ливней
- 14 июл
- В шести районах Свердловской области введен режим ЧС из-за потопов
- 14 июл
- Тепло остается: какая погода будет в Москве и Подмосковье 14 июля
- 13 июл
- Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом
- 13 июл
- Дома залиты, урожай уничтожен: Ленобласть и Петербург уходят под воду
- 13 июл
- «Неустойчивая погода»: синоптик предупредила о температурных рекордах в Москве и области
Читайте также
64%
Нашли ошибку?