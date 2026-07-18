Летнее тепло возвращается: какая погода ждет Москву 18 июля

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 28 0

Осадков не ожидается, а воздух прогреется до комфортных значений.

Погода в Москве и Подмосковье 18 июля 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Переменная облачность, без осадков и слабый ветер ожидаются в Москве и Московской области в субботу, 18 июля. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В столице днем температура воздуха составит от 25 до 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до шести градусов.

В Московской области днем воздух прогреется до 22–27 градусов тепла. Ночью температура может снизиться до пяти градусов.

Ветер прогнозируется слабый. Атмосферное давление будет держаться на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

День будет комфортным для прогулок и отдыха на открытом воздухе благодаря отсутствию осадков и умеренной температуре. При этом в ночные часы жителям региона стоит учитывать заметное похолодание.

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