ФСБ раскрыла вовлечение молодежи в терроризм через Telegram-бот «Дайвинчик»

В России задержали подростков, завербованных спецслужбами Украины через Telegram

Украинские спецслужбы использовали популярный у молодежи чат-бот в мессенджере Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения российских граждан в терроризм. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации установлены и задокументированы многочисленные факты использования спецслужбами Украины популярного в молодежной среде чат-бота мессенджера Telegram — „Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья“ для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, с июля 2025 года в ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Следственного комитета задержали 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет. Операции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также других регионах страны.

В ФСБ заявили, что задержанные, по версии следствия, участвовали в вооруженных нападениях на сотрудников правоохранительных органов, поджогах объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполняли функции курьеров при передаче денежных средств.

Как сообщили в спецслужбе, вербовка проходила через аккаунты, созданные под видом девушек. Молодым людям предлагали общение и встречи, после чего направляли фишинговые ссылки и получали доступ к данным о местоположении.

«Установлено, что сотрудники спецслужб Украины посредством Telegram-сервиса знакомств „Дайвинчик“ под видом девушек вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи, как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам», — заявили в ФСБ.

После этого, по данным ведомства, с гражданами связывались лица, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Они утверждали, что средства якобы были направлены на поддержку ВСУ, а переданные координаты использовались для подготовки атак.

В ФСБ сообщили, что затем россиян склоняли к поджогам и нападениям под видом участия в «проверках антитеррористической защищенности объектов» и «псевдо-оперативных мероприятиях».

По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте, диверсии, умышленном уничтожении имущества, хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Исполнителям избраны меры пресечения, им грозят длительные сроки лишения свободы в случае доказательства вины.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании сотрудниками ФСБ жителя города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Его обвиняют в призывах к экстремизму.

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