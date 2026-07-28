Двойное землетрясение в Японии стало сильнейшим за десять лет

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Только по предварительным данным пострадали более 60 человек, около 40 тысяч домов остались без света.

Фото, видео: Reuters/KYODO; 5-tv.ru

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На юго-западе Японии произошло самое сильное за десять лет двойное землетрясение. Магнитуда подземных колебаний превысила 7. Больше всего пострадал остров Кюсю — десятки зданий там разрушены, а в торговом центре прогремел взрыв, под завалами оказались люди. На помощь уже направили отряды военных.

Только по предварительным данным пострадали более 60 человек. Сообщается о жертвах. Есть ли среди них россияне — пока неизвестно. Вся последняя информация — в материале корреспондента «Известий» Кристины Смыковой.

Грохот, разнесенные стеллажи и крики сотен людей, которые в панике звали родных и метались по торговому центру в поисках выхода. Сообщалось о взрыве, и вот так, продираясь сквозь дымовую завесу, посетители выбегали на улицу.

С вертолета хорошо видно, что осталось от здания. Обрушились стены, металлический каркас, повреждена крыша. Под завалами продолжаются поиски выживших.

И такие страшные кадры сейчас поступают из всех районов префектуры Кумамото на острове Кюсю — именно она приняла на себя основной удар. Спустя час юго-запад Японии потрясли новые подземные колебания и серия из почти 30 афтершоков. Не выстоял даже исторический замок XVII века — у него частично обрушились стены.

Сотрудники офисов бросали все и падали на пол, в домах с полок летела посуда, переворачивалась мебель. Даже ведущий в прямом эфире надел каску — на всякий случай.

Землетрясения были такой силы, что от некоторых домов за считанные минуты буквально оставались лишь доски. У тех, кто находился там внутри, выбраться просто не было шансов. Парализован аэропорт, перекрыто железнодорожное сообщение. Атомные электростанции, одна из которых примерно в тысяче километров от материковой части России, по предварительным данным, работают в штатном режиме.

«Сообщения о жертвах и ущербе все еще подтверждаются. Мы просим всех быть внимательными к возможности дальнейших землетрясений до сейсмической интенсивности 7. На данный момент не зарегистрировано никаких отклонений на ядерных объектах, в том числе на АЭС «Сендай», — сказал главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

Около 40 тысяч домов остались без электричества, повреждены дороги, мосты. Эти землетрясения в Японии уже назвали самыми мощными за последние десять лет. Почти 150 тысяч жителей в эти минуты экстренно покидают свои дома, тогда как в стране предупреждают о возможной угрозе цунами и повторных подземных колебаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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