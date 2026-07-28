Новый посол Германии Клеменс фон Гетце прибыл в Москву

Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце прибыл в Москву. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба немецкой дипмиссии.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить за теплый прием, оказанный мне здесь, в России», — заявил фон Гетце в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Дипломат также отметил, что был приятно удивлен Россией и ее гражданами.

Фон Гетце официально вступил в должность посла Германии 20 июля. Он сменил Александра Ламбсдорфа, который занимал этот пост с августа 2023 года.

Как ранее сообщалось, дипломатическая карьера нового главы немецкой дипмиссии включает работу в центральном аппарате МИД Германии и посольстве в Вашингтоне. Также он занимал должности в немецких представительствах в Японии, Китае и Израиле.

16 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отъезд Ламбсдорфа, процитировав фразу из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» о том, что «он не заслужил света». Она также разместила видео германского посольства с музыкальным сопровождением, связанным со сценой бала Воланда из экранизации произведения.

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