Новый посол Германии Клеменс фон Гетце прибыл в Москву

Клеменс фон Гетце поблагодарил жителей России за теплый прием.
Фото: www.globallookpress.com/Bernd von Jutrczenka
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Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце прибыл в Москву. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба немецкой дипмиссии.
«В первую очередь хотел бы поблагодарить за теплый прием, оказанный мне здесь, в России», — заявил фон Гетце в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Дипломат также отметил, что был приятно удивлен Россией и ее гражданами.
Фон Гетце официально вступил в должность посла Германии 20 июля. Он сменил Александра Ламбсдорфа, который занимал этот пост с августа 2023 года.
Как ранее сообщалось, дипломатическая карьера нового главы немецкой дипмиссии включает работу в центральном аппарате МИД Германии и посольстве в Вашингтоне. Также он занимал должности в немецких представительствах в Японии, Китае и Израиле.
16 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отъезд Ламбсдорфа, процитировав фразу из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» о том, что «он не заслужил света». Она также разместила видео германского посольства с музыкальным сопровождением, связанным со сценой бала Воланда из экранизации произведения.
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