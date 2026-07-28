Во Владимирской области учителя заподозрили в развращении подростков

Во Владимирской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении учителя школы № 4 города Кольчугино, которого подозревают в развращении подростков. Об этом сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией.

По данным собеседников, фигурантом дела стал 38-летний преподаватель информатики, основ безопасности и защиты Родины, а также технологии. Помимо работы в школе, он руководил телестудией, волейбольной секцией и волонтерским отрядом, а также организовывал различные мероприятия для учеников.

Источники рассказали, что педагог часто занимался с учениками 5–7-х классов в рамках школьных проектов и дополнительных занятий. Некоторые школьники могли оставаться в здании после уроков на длительное время.

По информации собеседников, ранее отдельные сотрудники школы обращали внимание на особенности поведения учителя и его общения с подростками. Речь шла о разговорах на личные темы и возможном нарушении границ при общении с несовершеннолетними.

Кроме того, правоохранители проверяют сведения о поездках педагога с учениками на конкурсы, мероприятия и туристические выезды. Следствие устанавливает обстоятельства возможных случаев домогательств со стороны учителя.

Уголовное дело возбуждено по части 1 и части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США бывшую учительницу Эйприл Уотсон, осужденную за развращения несовершеннолетних, выдвинули на должность главы администрации города Джей во Флориде.

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