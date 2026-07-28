Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели ученого Никиты Зезина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщения об избиении ученого Никиты Зезина, после которого он скончался. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что в социальных сетях появилась публикация с обращением к председателю ведомства Александру Бастрыкину, в котором говорится о смерти пожилого мужчины в Свердловской области. По словам заявителя, перед смертью потерпевшего жестоко избили. По данному факту следственные органы СК по региону проводят расследование. Об этом сообщает «РИА Новости».

Никита Зезин, занимавший должность директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, умер 22 июля. Прощание с ученым состоялось 27 июля.

Ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер рассказал, что инцидент произошел во время осмотра опытных полей, когда Зезин вместе с заместителем заметил детей на квадроциклах, которые повреждали посевы. По его словам, после разговора с родителями было принято решение доставить детей до института.

Как утверждает депутат, вечером к зданию приехали несколько автомобилей. Вышедшие из них люди, среди которых был отец детей, избили Зезина и его коллегу, сопровождая действия угрозами. После произошедшего состояние ученого ухудшилось, и он скончался.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Италии избили и подожгли известного футбольного обозревателя Луку Эспозито.

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