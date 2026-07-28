Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели ученого Никиты Зезина

|
Алена Куликова
Алена Куликова 190 0

Следователи проверяют обстоятельства смерти директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; СК РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщения об избиении ученого Никиты Зезина, после которого он скончался. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что в социальных сетях появилась публикация с обращением к председателю ведомства Александру Бастрыкину, в котором говорится о смерти пожилого мужчины в Свердловской области. По словам заявителя, перед смертью потерпевшего жестоко избили. По данному факту следственные органы СК по региону проводят расследование. Об этом сообщает «РИА Новости».

Никита Зезин, занимавший должность директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, умер 22 июля. Прощание с ученым состоялось 27 июля.

Ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер рассказал, что инцидент произошел во время осмотра опытных полей, когда Зезин вместе с заместителем заметил детей на квадроциклах, которые повреждали посевы. По его словам, после разговора с родителями было принято решение доставить детей до института.

Как утверждает депутат, вечером к зданию приехали несколько автомобилей. Вышедшие из них люди, среди которых был отец детей, избили Зезина и его коллегу, сопровождая действия угрозами. После произошедшего состояние ученого ухудшилось, и он скончался.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Италии избили и подожгли известного футбольного обозревателя Луку Эспозито.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.36
0.66 90.21
0.58
Под тенью двух затмений: гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Последние новости

19:22
В Подмосковье нашли тело пропавшей женщины в сумке посреди поля
19:16
Без детей: в России изменили бланки загранпаспортов
19:07
Верховный суд разрешил конфисковывать проданные автомобили за пьяное вождение
19:00
ВС России продвинулись в направлении Дружковской общины в ДНР
18:50
«В пух и прах»: Трамп заявил о готовности нанести удар по Ирану
18:40
Ползком на борт: инвалиду не помогли при посадке на авиарейс в Екатеринбурге

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео