В Раменском врачи спасли женщину после укуса гадюки

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Алена Куликова
Алена Куликова 66 0

Что нельзя делать, если вас укусила змея.

Как врачи Раменского спасли дачницу после укуса гадюки

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

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В Раменской больнице врачи оказали помощь женщине, которую укусила гадюка на дачном участке. После нападения змеи у пациентки начала быстро отекать правая рука, а в местах укуса появились точечные кровоизлияния. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Фото: Telegram/Разборчивым почерком/minzdravmosreg

В хирургическом отделении женщине ввели противозмеиную сыворотку, а также провели инфузионную терапию для поддержания жизненно важных функций организма и выведения токсинов. Медики также выполнили коррекцию нарушений свертываемости крови.

Под наблюдением специалистов пациентка провела четыре дня. За это время отек значительно уменьшился, а гематомы практически исчезли. После улучшения состояния женщину выписали для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Врачи напоминают, что при укусе змеи пострадавшему необходимо обеспечить покой, напоить его водой и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Гуанси сбежавшие после тайфуна ядовитые змеи атаковали людей.

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