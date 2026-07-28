Москва стала крупнейшим центром киберспорта в России

|
Алена Куликова
Алена Куликова 49 0

Почти 80% киберспортивных организаций страны работают в столице.

Как Москва стал главной ареной для геймеров в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Рожко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва укрепила статус главного центра российского киберспорта и одного из мировых центров соревновательного гейминга. Согласно исследованию Агентства креативных индустрий, около 80% киберспортивных организаций России базируются в столице. Об этом сообщает сайт столичного мэра Сергея Собянина.

По данным исследования, в Москве работает более 30 киберарен, турнирных проектов и клубов. За последние семь лет число компаний в этой сфере увеличилось на 60%. При этом видеоигры становятся не только развлечением, но и направлением для профессионального развития: среди участников опроса Агентства креативных индустрий 23% мужчин и 16% женщин в возрасте от 14 до 35 лет выразили желание участвовать в профильных соревнованиях.

Одной из ключевых площадок развития индустрии стал Московский кластер видеоигр и анимации. Его открыли в ноябре прошлого года. На территории трех корпусов общей площадью 55 тысяч квадратных метров разместились центр обработки данных, студии захвата движения, звукозаписи и фотограмметрии, кинозал для просмотра и коррекции материалов, а также профессиональная киберарена для соревнований и отраслевых мероприятий.

Для трансляций видеоигр в кластере установлен крупнейший в России медиаэкран площадью около 800 квадратных метров. Также резиденты получили доступ к выставочным площадкам, офисам, коворкингам, лекторию и зонам отдыха.

В 2026 году планируется открыть вторую площадку — кластер медиатехнологий площадью 74 тысячи квадратных метров. После реализации этого этапа креативный кластер станет экосистемой полного цикла разработки видеоигр, анимации и медиапродуктов, объединив разработчиков, студии, медиакомпании, технологические стартапы, инвесторов и образовательные организации.

Резиденты кластера могут рассчитывать на меры поддержки фонда «Сколково», включая налоговые льготы, освобождение от части обязательных платежей и помощь в международном продвижении продуктов.

Инфраструктура Москвы также позволяет проводить турниры различного уровня. Кластер стал центральной площадкой I Московской международной недели видеоигр в ноябре 2025 года. В рамках мероприятия прошли соревнования в более чем 10 дисциплинах с участием свыше 4,6 тысячи игроков из разных регионов России. Событие вошло в Книгу рекордов России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве за первые шесть месяцев 2026 года промышленное производство выросло на 12,1%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.36
0.66 90.21
0.58
Под тенью двух затмений: гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Последние новости

19:22
В Подмосковье нашли тело пропавшей женщины в сумке посреди поля
19:16
Без детей: в России изменили бланки загранпаспортов
19:07
Верховный суд разрешил конфисковывать проданные автомобили за пьяное вождение
19:00
ВС России продвинулись в направлении Дружковской общины в ДНР
18:50
«В пух и прах»: Трамп заявил о готовности нанести удар по Ирану
18:40
Ползком на борт: инвалиду не помогли при посадке на авиарейс в Екатеринбурге

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео