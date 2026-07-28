ВС РФ поразили военную инфраструктуру ВСУ в порту Николаев

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 103 0

Поражены объекты инфраструктуры, резервуары с топливом и два сухогруза.

ВС РФ поразили военную инфраструктуру ВСУ в порту Николаев

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Российские военные в течение дня наносили удары по портам и морским судам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом 28 июля сообщили в Минобороны РФ.

В порту Николаев целями стали объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, задействованные в доставке и хранении военных грузов. Также уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения украинских подразделений. Атаки совершались с применением барражирующих боеприпасов и ударных дронов.

В тот же день в ведомстве уточнили, что с помощью реактивных беспилотников «Герань-4 Сикер» поражены два сухогруза в порту Николаев. Все цели успешно уничтожены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные нанесли удары по живой силе и технике противника. Целями стали подразделения двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии Украины. Удары пришлись по районам населенных пунктов Грузское, Сергеевка, Новоандреевка, Светлое, Доброполье и Рубежное в ДНР, а также Ивановка в Днепропетровской области.

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