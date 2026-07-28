Силы ПВО РФ уничтожили 112 дронов ВСУ за день

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 28 июля нейтрализовали 112 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написано в канале ведомства в мессенджере МАКС.

В министерстве подчеркнули, что украинские летательные аппараты были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Московской Рязанской и Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом. ПВО также ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого в оборонном ведомстве РФ заявили, что средства ПВО прошедшей ночью сбили над 14 российскими регионами и Черным морем 356 БПЛА противника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате 390 беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону столицы. Большую часть выпущенных боевиками аппаратов силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах к городу.

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