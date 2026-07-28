Собянин: платформа «МосМедИИ» обработала более 16 миллионов исследований

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 76 0

К цифровому сервису присоединились свыше двух тысяч медицинских учреждений из 75 субъектов России.

Собянин сообщил о развитии платформы МосМедИИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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С помощью платформы «МосМедИИ» в России уже обработали более 16 миллионов медицинских исследований. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов», — высказался Мэр Москвы.

Все алгоритмы, входящие в платформу, прошли многоэтапную проверку и подтвердили свою эффективность в московской системе здравоохранения. Искусственный интеллект помогает врачам быстрее анализировать результаты исследований, отмечает возможные признаки заболеваний, проводит необходимые измерения и предоставляет дополнительную информацию. При этом окончательное решение по диагнозу всегда принимает специалист.

В Москве технологии искусственного интеллекта способны выявлять до 14 различных патологий на одном медицинском изображении.

Сейчас к платформе «МосМедИИ» подключены более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов России. В их распоряжении находятся 18 сервисов искусственного интеллекта, которые анализируют результаты маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки, а также компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о росте промышленного производства в Москве на 12,1%. За первые шесть месяцев 2026 года столичная промышленность показала увеличение показателей по сравнению с прошлым годом.

По словам мэра, особенно заметно вырос выпуск отдельных видов продукции. Производство кабельных изделий увеличилось почти в 3,3 раза, компьютерной, электронной и оптической продукции — на 39,1%, а фармацевтических субстанций — на 29,4%. 

Мэр подчеркнул, что благодаря развитию промышленности в стране появляется больше качественных товаров, продуктов питания, лекарств, электроники и оборудования. Одновременно в Москве создаются новые надежные и высокооплачиваемые рабочие места.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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