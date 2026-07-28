В Норвегии после взрыва загорелся танкер с серной кислотой

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 61 0

Судно с 15 членами экипажа оказалось в зоне аварии у побережья Эстфольда.

В Норвегии загорелся танкер с серной кислотой

Фото: www.globallookpress.com/Str

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Танкер Bergstraum, перевозивший серную кислоту, загорелся после взрыва у берегов Норвегии в муниципалитете Хвалер округа Эстфольд. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK.

По данным экстренных служб, на борту судна находятся 15 членов экипажа. Моряки самостоятельно участвуют в тушении возгорания. Информация о пострадавших не поступала. Специалисты также не зафиксировали признаков попадания химического вещества в окружающую среду.

Глава муниципалитета Хвалер Мона Вогер сообщила, что перед началом пожара около 15:30 по местному времени на судне произошел сильный взрыв. При этом точные причины происшествия и масштабы повреждений пока устанавливаются.

После инцидента к танкеру направили спасательные подразделения Норвегии и Швеции. 

Ранее в Норвегии произошел крупный пожар в поселке Крокстадельва муниципалитета Драммен. Возгорание уничтожило более 100 жилых домов, сотни жителей были эвакуированы. Два человека получили отравление дымом и были доставлены в больницу.

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