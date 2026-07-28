Церковь Вознесения Господня в «Коломенском» открыли после реставрации

Церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике «Коломенское» открыли после реставрации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам градоначальника, работы продолжались два с половиной года. Специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменный декор, а также выполнили реставрацию креста и декоративного яблока на вершине шатра, сохранив исторический облик памятника.

Церковь Вознесения Господня была построена в 1532 году и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм считается одним из первых каменных шатровых сооружений русского зодчества.

После открытия в церкви вновь будут проходить богослужения в дни крупных православных праздников. При этом храм продолжит работу как музейный объект. Посетители смогут увидеть богослужебное пространство и подклет — нижний этаж здания с постоянной экспозицией, посвященной истории храма и обретению Державной иконы Божией Матери.

Храмовое пространство доступно для посещения в теплое время года. В нем уже разместилась выставка, посвященная истории иконостасов и празднику Вознесения Господня. Экспозиция в нижнем этаже церкви открыта круглый год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москва станет площадкой для встречи дизайнеров со всего мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС