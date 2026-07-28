В США заявили о возможности России освободить весь Донбасс

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 103 0

Атаки киевского режима на российские регионы никак не изменят ситуацию.

Что в США сказали об освобождении Россией Донбасса

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The American Conservative: шансы на освобождение Россией всего Донбасса велики

Обстановка в зоне проведения СВО говорит о высокой вероятности полного освобождения Донбасса Вооруженными силами России. Об этом сообщил журнал The American Conservative (TAC).

«Российские войска продолжают «перемалывающее наступление в Донбассе. <…> Перспектива установления Россией контроля над всей территорией Донбасса остается весьма реалистичной», — заявили в агентстве.

В издании также отметили, что киевские боевики продолжают отступать, а атаки на российские регионы никак не влияют на ситуацию на передовой. Авторы добавили, что именно события на линии фронта влияют на конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаках на порты и корабли, которые использовались в интересах киевского режима. Российские военные поразили в Николаеве объекты, предназначенные для доставки и хранения военных грузов, и резервуары с горюче-смазочными материалами. Кроме того, с помощью реактивных дронов ВС РФ нанесли удары по двум сухогрузам.

До этого в Минобороны РФ заявили об освобождении населенного пункта Красный Кут в ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.36
0.66 90.21
0.58
Под тенью двух затмений: гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Последние новости

19:22
В Подмосковье нашли тело пропавшей женщины в сумке посреди поля
19:16
Без детей: в России изменили бланки загранпаспортов
19:07
Верховный суд разрешил конфисковывать проданные автомобили за пьяное вождение
19:00
ВС России продвинулись в направлении Дружковской общины в ДНР
18:50
«В пух и прах»: Трамп заявил о готовности нанести удар по Ирану
18:40
Ползком на борт: инвалиду не помогли при посадке на авиарейс в Екатеринбурге

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео