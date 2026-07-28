The American Conservative: шансы на освобождение Россией всего Донбасса велики

Обстановка в зоне проведения СВО говорит о высокой вероятности полного освобождения Донбасса Вооруженными силами России. Об этом сообщил журнал The American Conservative (TAC).

«Российские войска продолжают «перемалывающее наступление в Донбассе. <…> Перспектива установления Россией контроля над всей территорией Донбасса остается весьма реалистичной», — заявили в агентстве.

В издании также отметили, что киевские боевики продолжают отступать, а атаки на российские регионы никак не влияют на ситуацию на передовой. Авторы добавили, что именно события на линии фронта влияют на конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаках на порты и корабли, которые использовались в интересах киевского режима. Российские военные поразили в Николаеве объекты, предназначенные для доставки и хранения военных грузов, и резервуары с горюче-смазочными материалами. Кроме того, с помощью реактивных дронов ВС РФ нанесли удары по двум сухогрузам.

До этого в Минобороны РФ заявили об освобождении населенного пункта Красный Кут в ДНР.

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