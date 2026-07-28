Пять человек сняли с остановившегося колеса обозрения в Волжском парке Рыбинска

Пять человек эвакуировали с остановившегося колеса обозрения в Волжском парке Рыбинска. Об этом сообщили в МЧС Ярославской области.

Неисправность произошла в момент, когда на колесе обозрения находились посетители. Механизм внезапно остановился, и кабинки остались в неподвижном положении на высоте. Сотрудники парка попытались вернуть аттракцион в рабочее состояние, но восстановить движение не удалось.

Спасатели прибыли на место и решили провести эвакуацию с помощью автолестницы с люлькой. Первой сняли пенсионерку, которая находилась в одной из кабинок примерно на высоте 15 метров. Затем специалисты помогли выбраться семье из четырех человек — двум взрослым и их детям 10 и 7 лет.

«Никто не пострадал», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Для спасательной операции привлекли 13 сотрудников и шесть единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпион мира по плаванию застрял на американских горках во Вьетнаме. Марк Мордовцев рассказал, что в детстве это было одним из его главных страхов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.