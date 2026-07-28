Пять человек сняли с остановившегося колеса обозрения в Волжском парке Рыбинска

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 76 0

Посетители аттракциона несколько минут оставались на высоте после остановки механизма.

Фото, видео: MAX/МЧС Ярославской области; 5-tv.ru

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Пять человек эвакуировали с остановившегося колеса обозрения в Волжском парке Рыбинска. Об этом сообщили в МЧС Ярославской области.

Неисправность произошла в момент, когда на колесе обозрения находились посетители. Механизм внезапно остановился, и кабинки остались в неподвижном положении на высоте. Сотрудники парка попытались вернуть аттракцион в рабочее состояние, но восстановить движение не удалось.

Спасатели прибыли на место и решили провести эвакуацию с помощью автолестницы с люлькой. Первой сняли пенсионерку, которая находилась в одной из кабинок примерно на высоте 15 метров. Затем специалисты помогли выбраться семье из четырех человек — двум взрослым и их детям 10 и 7 лет.

«Никто не пострадал», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Для спасательной операции привлекли 13 сотрудников и шесть единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпион мира по плаванию застрял на американских горках во Вьетнаме. Марк Мордовцев рассказал, что в детстве это было одним из его главных страхов.

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