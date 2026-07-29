Выстрелы в подъезде: в Туле расследуют покушение на местного бизнесмена

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 3 254 0

Нападавший несколько раз открыл огонь по предпринимателю, после чего скрылся.

Покушение на убийство в Туле детали что случилось жертва

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Туле возбудили уголовное дело о покушении на убийство бизнесмена

Следователи возбудили уголовное дело после вооруженного нападения на предпринимателя в Туле. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Михеева, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину.

Пострадавший остался жив. Его экстренно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, а также всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Сейчас сотрудники Следственного комитета изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают возможных свидетелей и проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить личность и местонахождение стрелявшего. Сведения о состоянии пострадавшего уточняются.

Ранее жительница Санкт-Петербурга Виолетта рассказала 5-tv.ru, что после расставания бывший возлюбленный начал преследовать ее, приезжать к дому и требовать вернуть деньги, которые «потратил во время отношений». В ночь с 4 на 5 июля бывший возлюбленный и вовсе облил автомобиль девушки кислотой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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