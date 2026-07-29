«Она послала кружок, а там украинец»: как Киев вербовал парней через «Дайвинчик»

ФСБ: спецслужбы Киева вербовали парней через «Дайвинчик», манипулируя ими

Завербованные украинскими спецслужбами парни рассказали о том, как агенты Киева обманывали их через чат-бот для знакомств «Дайвинчик». Видео допроса, а также комментарий оперативного сотрудника Федеральной службы безопасности и ветерана органов безопасности опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

«Познакомились с девчонкой, она скидывает кружок, а вместо нее сидит украинец — мужик в бронежилете», — рассказал один из молодых людей.

Как ранее писал 5-tv.ru, Следком РФ совместно с ФСБ и МВД задержал в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других областей 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет. Сотрудники украинских спецслужб вовлекли их в совершение диверсий, финансовых махинаций и нападений на должностных лиц правоохранительных органов РФ, вербуя через бот для знакомств «Дайвинчик» в мессенджере Telegram.

Были возбуждены уголовные дела о терроризме, диверсионной деятельности и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, а также о повреждении имущества. Основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск.

Как объяснил ветеран органов безопасности Алексей Георгиевич Леонтьев, украинские спецслужбы намеренно используют одиноких россиян, желающих познакомиться с потенциальным партнером. СБУ умеют психологически обрабатывать жертв, манипулируя чувством влюбленности. Как отметил эксперт, у молодых людей, испытывающих романтическое влечение, понижен уровень критического мышления — из-за этого они, даже смутно понимая, что совершают преступление, не отдают себе отчет в своих действиях и не могут остановиться.

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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