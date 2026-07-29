В Москве монтер погиб в результате падения лифта в жилом доме

Мужчина погиб в результате падения лифта в многоэтажном доме на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла в жилом доме, который расположен на Открытом шоссе в районе Богородское. Погибшим оказался монтер – он в момент падения лифта находился внутри шахты и осуществлял плановый ремонт.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые извлекли тело рабочего из шахты. Кроме того, приехавшие представители правоохранительных органов оцепили помещение и не впускали внутрь дома никого.

Оставшиеся в этот момент на улице жильцы рассказали, что дом был построен в 1970 году. При этом они утверждают, что раньше не сталкивались с проблемами при эксплуатации лифта. По их словам, утром он работал в штатном режиме.

Очевидцы также заявили, что никаких объявлений о плановом ремонте лифта им не поступало. После завершения всех работ жильцы вернулись домой.

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