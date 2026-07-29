Загорелая, но сухая: как восстановить кожу после солнечных ванн

Дерматолог рассказала, какие средства помогут вернуть коже защитные функции после пребывания на солнце и каких ошибок следует избегать.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Дерматолог Пашкова: солнцезащитные средства нужны и после отпуска
После длительного пребывания на солнце кожа нуждается не только в увлажнении, но и в восстановлении защитного барьера. Дерматолог Александра Пашкова рассказала порталу Lenta.ru, что для этого лучше использовать средства с церамидами, холестеролом, свободными жирными кислотами, скваланом и пантенолом.
По словам специалиста, ультрафиолет провоцирует воспалительные процессы, нарушает защитную функцию кожи и снижает уровень ее естественного увлажнения.
При выраженной сухости Пашкова рекомендовала отказаться от агрессивных очищающих средств, заменив их кремовыми очищающими продуктами.
Кроме того, врач посоветовала соблюдать питьевой режим и использовать уходовую косметику с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной в низких концентрациях, эктоином, бетаином, аминокислотами, ниацинамидом, а также витаминами Е и С.
Эксперт также подчеркнула, что даже после окончания отпуска важно продолжать ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами с фактором защиты SPF до 50 широкого спектра действия. По ее словам, поврежденная ультрафиолетом кожа становится более чувствительной к повторному воздействию солнечных лучей и возрастает риск появления гиперпигментации.
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