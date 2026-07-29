Без живых официантов: в Москве открылся первый ИИ-ресторан России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 5 054 0

Нейросети здесь помогают не только обслуживать гостей, но и контролируют работу всего заведения.

Ресторан где вместо официантов роботы где есть в Москве

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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В Москве открылся первый ИИ-ресторан России

В столице начал работать первый в России ресторан, где большинство процессов управляется с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу IT-компании inno clouds.

По данным компании, в работе заведения задействовано около 20 нейросетей. Они отвечают как за обслуживание посетителей, так и за организацию внутренних процессов.

Встречают гостей виртуальные официанты и кассиры, способные поддерживать диалог, максимально приближенный к общению с человеком. Они помогают определиться с выбором блюда, рассказывают о его составе, калорийности и балансе белков, жиров и углеводов. При необходимости система может исключить из заказа продукты, вызывающие аллергию.

Искусственный интеллект также участвовал в создании меню и технологических карт, по которым готовятся блюда. Кроме того, на кухне работает система видеоаналитики, следящая за соблюдением технологических требований и порядком.

Нейросети используются и для управления персоналом. Система автоматически фиксирует начало смены сотрудников с помощью распознавания лиц, а отдельный ИИ-модуль анализирует финансовые показатели ресторана по 15 параметрам и формирует отчеты для владельцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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