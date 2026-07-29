На берегу Ладожского озера прошли съемки сказочного блокбастера «Садко»

В Ленинградской области, на берегу Ладожского озера, завершились съемки одного из самых масштабных кинопроектов последних лет. Творческая бригада сказочного блокбастера «Садко» прямо сейчас переместилась в столичный павильон, где возвели огромный терем. Звездный актерский состав, уникальные декорации и костюмы перенесут зрителей на несколько столетий назад.

Пожалуй, самая сложная задача, которая стоит перед создателями картины, — снять сцены подводного мира с большим количеством графики. Грандиозная премьера состоится в 2028 году. Но уже сегодня корреспондент «Известий» Николай Никулин заглянул в сказочное закулисье.

Идет мотор. Тишина на площадке. Анна Пересильд заходит в тронный зал с боярами. Снимается сцена с оглашением нового задания для Садко, претендующего на руку и сердце возлюбленной.

По сюжету Садко возвращается в Великий Новгород и влюбляется в Любаву, которую играет Анна Пересильд. Но злая мачеха Глафира не хочет выдавать ее замуж. Очевидно, даже в сказке не бывает просто. Зато в сказке, особенно в киносказке, обязательно будет красиво.

На площадке часто звучит фраза: «Мы снимаем сказочный блокбастер». Бюджет никто не скрывает: больше миллиарда рублей. Уже прошли масштабные съемки на берегу Ладожского озера, где был построен новгородский порт. А для этой сцены в павильоне — живописный терем.

«Я в восторге от декораций. Мне кажется, что такую работу проделать, такие детали туда вписать — это просто невероятно круто», — сказала актриса Анна Пересильд.

В ее кинокарьере уже была сказка — «Алиса в стране чудес». Но здесь — особенная атмосфера. Роскошные костюмы сшиты вдовой Алексея Балабанова Надеждой Васильевой. Известный композитор Даша Чаруша написала для фильма песни и сама в восторге от происходящего на съемках.

«Костюмы массовых сцен сделаны так, что их можно разглядывать под лупой. Все расшито мелкой вышивкой ручной, бисером», — сказала креативный продюсер, композитор Даша Чаруша.

«Вы были на сцене второго задания, в котором Любава загадывает новую загадку: она дает указание привезти то, что за деньги привезти нельзя», — говорит режиссер Иван Оганесов.

Чтобы сыграть главного героя Садко, мало надеть крестьянскую рубаху — нужно было научиться управлять ладьей, петь и, конечно, играть на гуслях.

«Мне инструмент показался немного немолодежным. Но потом, когда я обжил его, я бы хотел, чтобы после выхода этого фильма гусли стали тем инструментом, на котором все парни мечтают играть. Вот все парни мечтают играть на гитарах, чтобы все парни мечтали играть на гуслях», — сказал актер Антон Рогачев.

Разумеется, сравнений с классической экранизацией «Садко» Александра Птушко не избежать. Впрочем, это будет совсем другой фильм и с новыми героями. Например, друга Садко, помогающего преодолевать все трудности, сыграл Никита Кологривый.

«Огонь, воду и медные трубы прошел Антон, потому как он здесь главный герой. Я уже своего Емелю сыграл. Поэтому, я думаю, что время Антона проходить эти испытания, и он их достойно проходит», — сказал актер Никита Кологривый.

При этом все ключевые моменты классической былины, конечно же, сохранены. Это важно и для зрителей, и для самих создателей, поскольку сказка — это прежде всего про вечные ценности и самоотверженных героев.

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