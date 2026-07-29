Нападение у квартиры: раскрыта личность раненого в Туле бизнесмена

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 1 845 0

Пострадавшим оказался директор Лаборатории беспилотной авиации.

Кого ранили в Туле личность пострадавшего бизнесмена кто он

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Туле трижды выстрелили в местного бизнесмена Андрея Черезова

Стала известна личность мужчины, на которого было совершено вооруженное нападение в Туле. Пострадавшим оказался директор Лаборатории беспилотной авиации Андрей Черезов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По предварительным данным, неизвестный подстерег предпринимателя в подъезде жилого дома на улице Михеева и трижды выстрелил в него, после чего скрылся.

Несмотря на полученные ранения, мужчина выжил. Его в экстренном порядке доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности нападавшего и выяснение всех обстоятельств преступления.

Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и проводят оперативно-разыскные мероприятия. Информация о состоянии здоровья Андрея Черезова уточняется.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент покушения на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева и его близких в Монако.

Как сообщили следователи, запись удалось получить после восстановления данных с камеры наблюдения, которую предполагаемые исполнители заранее установили неподалеку от места преступления. По версии следствия, устройство должно было зафиксировать результат атаки и подтвердить выполнение заказного преступления.

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