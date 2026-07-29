«Они остаются»: смену в лагере под Новосибирском не закрыли после вспышки вируса

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 104 0

Была лишь вывезена старшая дружина.

Фото, видео: ВКонтакте/Город Детства "Чкаловец" = ВО "ОРИОН"/chkalovets_nsk; 5-tv.ru

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Смену в лагере в Новосибирской области не закрыли после вспышки энтеровируса

Смена в детском лагере «Чкаловец» в Новосибирской области не была досрочно закрыта в связи с вспышкой энтеровируса, была лишь вывезена старшая дружина. Об этом 5-tv.ru рассказала директор учреждения Лариса Котова.

«Не смену закрыли, а вывезли старшую дружину <…> Детки, которые не были в контакте с заболевшими, они остаются», — сообщила руководитель.

Угрозы жизни никому из зараженных нет. Несовершеннолетних увезли в инфекционную больницу еще вечером 25 июля, 1–2 августа их уже выпишут, двоих ребят заберут обратно в лагерь.

Всего случаев заболевания шесть. Сначала увезли одного мальчика, а потом остальных, которые заразились от него. Одну девочку забрала мама, оставшихся четверых госпитализировали.

Симптомы у детей схожи: температура, красное горло, сыпь на ладонях и на ступнях ног. У всех подтверждена энтеровирусная инфекция. Мать мальчика подтвердила, что тот контактировал с больным до отправки в лагерь.

Вывезена дружина с первого по седьмой отряды. Возраст детей в них — от 15 до 11 лет. Две другие дружины остаются в лагере, уточнила Котова.

Ранее предварительно сообщалось, что третья смена в лагере «Чкаловец» в Искитимском районе Новосибирской области была досрочно прекращена из-за нескольких случаев отравления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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