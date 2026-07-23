Желтая радость: какая порция дыни считается безопасной

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 91 0

Несмотря на все полезные свойства, чрезмерное употребление плодов может вызвать и негативную реакцию организма.

Сколько дыни можно съесть без вреда для здоровья

Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams - Funkystock

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Диетолог Ямилова: оптимальная порция дыни для человека составляет до 300 граммов

Взрослому человеку стоит ограничиться 200-300 граммами дыни в день. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края Ольга Ямилова.

«Для взрослых людей оптимальной считается порция 200-300 граммов за один прием — примерно два-три средних ломтика, не чаще одного-двух раз в день», — заявила специалист.

Эксперт отметила, что дыня богата витаминами А, С, группы В, а также магнием, клетчаткой и калием, которые помогают поддерживать иммунитет, здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем. При этом врач предупредила о рисках чрезмерного потребления.

«Она обладает высоким гликемическим индексом, а значит имеет способность быстро повышать уровень глюкозы в крови. Содержит много простых сахаров, а именно фруктозы, избыток которой может негативно влиять на печень и способствовать накоплению жира», — пояснила Ямилова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно выбрать спелую дыню.

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