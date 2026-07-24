«Это был ценный этап»: Загитова получила диплом и показала фото с выпускного

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 269 0

Олимпийская чемпионка окончила магистратуру.

Алина Загитова получила диплом магистра — фото

Фото: Telegram/Алина Загитова/azagitova_official

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Алина Загитова получила диплом магистра и показала фото с выпускного

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила диплом магистра. Об этом титулованная спортсменка рассказала у себя в Telegram-канале.

«Шесть лет в РАНХиГС позади. Это был важный и очень ценный этап моей жизни — с вызовами, победами и огромным личным ростом», — написал 24-летняя Алина Загитова.

Фото: Telegram/Алина Загитова/azagitova_official

Девушка также разместила в своем личном блоге несколько фотографий с выпускного. На опубликованных кадрах фигуристка держит в руках синий диплом. Для столь торжественного дня Загитова решила выбрать строгий белый костюм с бриджами, которые идеально дополнили белые туфли на высоком каблуке.

Фото: Telegram/Алина Загитова/azagitova_official

Пару лет назад фигуристка окончила факультет журналистики РАНХиГСа. Затем Загитова поступила в магистратуру. В одном из интервью спортсменка говорила что во время учебы преподаватели не давали ей никаких поблажек: она сдавала экзамены и зачеты, как и другие студенты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фигуристке Анне Щербаковой сделали предложение руки и сердца. Ее избранником стал бывший хоккеист Артем Шакиров. Он старше спортсменки на пять лет: ему 27, а ей 22 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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