ФИФА может заработать миллиарды после сделки с частными инвесторами

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может открыть доступ к новым крупным источникам дохода после привлечения частных инвесторов к коммерческим проектам организации. Журналист-расследователь The Guardian Ромен Молина заявил «Известиям», что такая схема способна принести футбольной федерации огромные суммы.

Речь идет о создании отдельной компании, которая будет заниматься заработком на правах, связанных с турнирами ФИФА, включая чемпионат мира. По задумке организации, сама ФИФА сохранит за собой большую часть новой структуры — 80%, а оставшиеся 20% смогут получить частные инвесторы.

Молина считает, что интерес к проекту могут проявить крупные американские финансовые компании. По его словам, участие таких игроков станет еще одним признаком усиления влияния США в мировом футболе.

«Мы видим здесь участие американских банков и все прочее, что подтверждает уже упомянутый нами факт: Соединенные Штаты сейчас оказывают огромное влияние на ФИФА, и это, пожалуй, служит окончательным доказательством», — высказался журналист.

Одним из возможных участников проекта Молина назвал Джошуа Кушнера — брата зятя бывшего президента США Дональда Трампа.

«По сути, это означает, что теперь даже частная компания может управлять некоторыми активами „игры миллионов“. Будет крайне интересно узнать, какой ответ дадут федерации к 19 сентября», — добавил расследователь.

В самой ФИФА ранее пояснили, что инвесторы не смогут влиять на решения организации и получат только миноритарные доли в коммерческой структуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть главу ФИФА Джанни Инфантино на пост генерального секретаря ООН. Их сближению способствовала совместная работа над организацией чемпионата мира по футболу.

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