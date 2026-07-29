Средняя зарплата в России в мае превысила 110 тысяч рублей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 66 0

В расчете учитываются начисленные выплаты до вычета налогов, включая премии.

Средняя зарплата в России в мае превысила 110 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в России в мае 2026 года превысила 110 тысяч рублей. Об этом говорится в докладе Росстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2026 года составила 110 216 рублей», — говорится в документе.

По сравнению с маем 2025 года размер средней зарплаты увеличился на 10,1%. В расчете учитываются начисленные выплаты до вычета налогов, включая премии. Также показатель отражает доходы всех работников организаций, в том числе сотрудников с наиболее высокими зарплатами.

В период с января по май 2026 года средние номинальные заработные платы в России выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выбор месяца для отпуска может повлиять на размер выплат и количество потраченных отпускных дней. Эксперт по кадровому делопроизводству Любовь Кестер отмечала, что для экономии дней отдыха выгоднее учитывать официальные праздники, которые не входят в продолжительность отпуска. При этом для сохранения дохода лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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