Опять на шкаф запрыгнула: почему кошки любят смотреть на нас сверху вниз

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 85 0

Домашние питомцы нередко выбирают самые высокие места в квартире для отдыха и наблюдения за окружающими.

Почему кошка запрыгивает на шкаф — ответ зоопсихолога

Фото: www.globallookpress.com/H. Schmidt-Roeger

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Зоопсихолог Орлова: кошки забираются на шкафы, чтобы контролировать территорию

Кошки забираются на шкафы из-за природных инстинктов, связанных с безопасностью и контролем территории. Высота позволяет животному видеть происходящее вокруг, оставаться в спокойствии и при необходимости быстро реагировать на возможную угрозу. Об этом зоопсихолог Анна Орлова рассказала порталу aif.ru.

В дикой природе представители семейства кошачьих часто выбирают возвышенности, чтобы наблюдать за территорией и замечать потенциальную опасность заранее. Домашние животные сохраняют эту особенность поведения, поэтому полки, шкафы и другие высокие поверхности могут восприниматься ими как безопасное укрытие.

«Кошки любят возвышенности, потому что вертикальное пространство отвечает базовой потребности вида», — подтвердила эксперт.

Кроме того, кошкам важны уединение и возможность самостоятельно выбирать место для отдыха. Об этом говорит и любовь животных к коробкам, сумкам и другим укромным местам, где питомцы чувствуют себя защищенными. 

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему кошки так много спят.

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