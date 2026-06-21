Новый ценник: на сколько подорожала окрошка в 2026 году

Индекс окрошки в 2026 году составил 1235 рублей

Средняя стоимость набора продуктов для квасной окрошки на четверых в 2026 году подорожала на десять процентов — в цене выросли почти все ингредиенты. К такому выводу пришли «Известия» после изучения данных аналитического центра.

«Средняя цена набора продуктов для квасной окрошки составила 1235 рублей. Однако, если готовить блюдо по традиционному советскому рецепту, в котором жестко регламентирован расход продуктов, то четыре порции обойдутся в 720 рублей. Однако и это на 10% больше, чем в 2025-м», — сказано в материале.

Известно, что стоимость литра кваса за год выросла на 12 процентов — до 135 рублей. Значительный рост выявлен и по другим компонентам: так, за 300 грамм вареной колбасы теперь придется отдать 263 рубля (плюс восемь процентов). Серьезно прибавили в цене огурцы (190 рублей за килограмм), редис (до 243 рублей), лук и укроп (от 27 до 64 рублей). Подорожали также сметана (на два процента) и яйца (16 процентов).

При этом единственным исключением стал картофель — его стоимость упала на 25 процентов — до 64 рублей за один килограмм.

Издание пишет, что на стоимость также влияет итоговый чек, поскольку сегодня граждане для приготовления окрошки выбирают более дорогие продукты. Кроме того, если сравнивать по регионам, то ситуация тоже заметно отличается. Например, в Москве «индекс окрошки» в этом году вырос на девять процентов — до 909 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о правильном хранении окрошки летом и последствиях при нарушении условий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.