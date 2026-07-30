У него есть другая? Скрытые причины измен и способы спасти брак

Daily Mail: предвестником измены является эмоциональная привязанность к другому

Причины супружеской неверности редко ограничиваются простым желанием физической близости на стороне. Об этом рассказало издание Daily Mail со ссылкой на психотерапевта Анну Уильямсон.

По словам эксперта, многолетний опыт работы с парами показывает, что измена — это сложный процесс, часто вызванный одиночеством, травмами или эмоциональным разрывом между партнерами, а не просто эгоизмом одного из них.

Уильямсон отмечает, что предвестником физической измены почти всегда становится эмоциональная привязанность к другому человеку.

«Момент, когда вы начинаете делиться самыми глубокими, самыми уязвимыми частями себя с кем-то вне ваших отношений — своими тревогами, мечтами, разочарованиями — часто означает, что роман уже начался», — утверждает психолог.

Она подчеркивает, что современные технологии упростили этот процесс: скрытность в обращении с телефоном, смена паролей и внезапная потребность в уединении часто становятся первыми тревожными сигналами для второго супруга.

Несмотря на разрушительный эффект предательства, эксперт уверена, что отношения можно восстановить. Однако это возможно только в случае, если оба партнера признают: прежний союз мертв, и им предстоит строить совершенно новую связь на основе абсолютной прозрачности.

Уильямсон призвала людей, заметивших за собой эмоциональное влечение к посторонним, честно обсудить это с супругом до того, как будет пересечена черта, ведь исцеление всегда начинается с искренности.

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