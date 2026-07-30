Не огурцом единым: какие продукты сильнее всего подешевели с начала года

Огурцы и помидоры возглавили рейтинг подешевевших продуктов в России

С начала 2024 года на российском рынке зафиксировано существенное падение стоимости целого ряда социально значимых продовольственных товаров. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Согласно статистическим данным, наиболее выраженная динамика наблюдается в сегменте плодоовощной продукции, где ценники на отдельные позиции сократились почти вдвое.

Аналитики связывают такие изменения с периодом сбора урожая и насыщением внутреннего рынка отечественными товарами. Лидером по снижению стоимости стали свежие огурцы, которые к концу июля подешевели на 44,59%.

Заметно доступнее для потребителей стали и свежие томаты, цена на которые упала на 13,73%. Кроме того, положительная динамика затронула бакалейные товары и молочный сектор: шлифованный рис потерял в цене 3,34%, а различные виды сыров (включая твердые, полутвердые и мягкие сорта) стали дешевле на 3,14%.

Сливочное масло также вошло в перечень товаров с отрицательной ценовой динамикой, продемонстрировав снижение на 6,67%. В молочной категории товаров также отмечается повсеместное удешевление.

Стоимость питьевого молока сократилась на 2,93%, сметаны — на 2,38%, а творога — на 1,34%. Менее значительные изменения коснулись кефира, цена которого снизилась на 0,84%.

Помимо этого, небольшое падение стоимости зафиксировано на куриные яйца (минус 0,63%) и вареную колбасу, которая стала дешевле на 0,51% по сравнению с показателями начала текущего года. Ситуация на продовольственном рынке остается стабильной, обеспечивая доступность базового набора продуктов для населения.

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