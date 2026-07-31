«Потеря суверенитета»: почему малым государствам не стоит вступать в ЕС

Депутат Папуашвили: маленьким странам может быть выгоднее не вступать в ЕС

Маленьким странам может быть выгоднее не вступать в Евросоюз. Таким мнением поделился спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его процитировало издание EADaily.

По словам политика, вне ЕС эти страны смогут принимать независимые решения. Более того, очевидно, что сейчас Евросоюз не готов принимать в свои ряды новых равноправных членов. Вместо этого странам-кандидатам предлагают статус второстепенных участников, чьи права и влияние ограничены.

«Это не интеграция, а упразднение суверенитета», — подчеркнул Папуашвили.

Его коллеги также выразили сомнения в перспективах сотрудничества малых государств с ЕС. Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Торнике Чеишвили назвал «прискорбным» курс Брюсселя на сегрегацию между членами союза. При этом руководство Евросоюза открыто дает понять, что небольшие государства при вступлении ждет как можно больше обязательств при отсутствии прав.

Ранее Брюссель разработал для Киева новую стратегию интеграции в ЕС.

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