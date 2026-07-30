«В центре — человек»: лидер партии «Новые люди» об итогах работы фракции в Госдуме VII созыва

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Алексей Нечаев рассказал, какие направления работы станут основными в ближайшем будущем.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Лидер партии «Новые люди» Нечаев подвел итоги работы фракции в Госдуме VII созыва

Развитие собственных технологий, науки и производства станут основными направлениями дальнейшей работы партии «Новые люди» в Госдуме. Об этом заявил лидер фракции на заключительном пленарном заседании нижней палаты восьмого созыва. Подводя итоги пятилетней работы, напомнил, что он и его соратники пришли в политику, делая акцент на человеческий потенциал.

«Жизнь показала, и наша работа показала, что новая политика возможна, когда, действительно, человек, человеческий капитал важнее, чем нефть и газ. Политика, в центре которой человек и его текущие проблемы, и, собственно, будущее. Потому что я думаю, что люди живут в настоящем, опираются на прошлое, но конечно, люди живут будущим, своим, своих детей, страны. На мой взгляд, получилось эту повестку держать», — заявил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов» в Подмосковье Алексей Нечаев выступил перед активистами. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия с органами власти и реализация идей в конкретные проекты.

Политик поделился своим видением будущего страны. Он заявил, что Россия к 2036 году должна стать суверенным, технологически сильным государством, которое будет моральным лидером мира. По его словам, это страна, где можно реализоваться, интересно жить, работать и растить детей, а также быть полезной и незаменимой для всего мира.

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