Сведения о героях СВО включили в новые учебники русского языка

Информацию о героях СВО включили в новые учебники русского языка для 9–11-х классов. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская.

«Сведения о героях СВО, о подвигах Донбасса уже включены в учебники по русскому языку. Такие тексты есть и в учебнике для 10-го, и для 11-го класса, и для среднего профессионального образования», — рассказала Елена Ямпольская.

Она отметила, что такие материалы появятся и в учебниках для основной школы, которые сейчас готовят авторские коллективы.

Кроме того, в дополнительную часть школьной программы по литературе уже добавили произведения о СВО. Эти книги вошли и в список рекомендованного чтения патриотической тематики от современных авторов.

Ранее 5-tv.ru писал, что московские школьники участвуют в сборе гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых и приграничных регионов. Волонтеры помогают с подготовкой необходимых вещей, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и пишут письма поддержки.

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