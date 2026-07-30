Счета Павла Дурова* могут заблокировать в российских банках

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову* могут заблокировать счета в российских финансовых организациях после включения его в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Рощин в беседе с РИА Новости.

«После внесения гражданина в этот перечень его счета в РФ подлежат блокировке финансовыми организациями», — рассказал юрист.

Кроме того, переводы в его адрес могут считаться финансированием терроризма, если будет доказано, что деньги предназначались для таких целей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павла Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов после появления информации о расследовании в отношении него уголовного дела о содействии террористической деятельности.

В ФСБ России заявили, что Telegram не удалил ряд каналов, чатов и ботов, которые, по версии ведомства, использовались украинскими спецслужбами и запрещенными организациями для подготовки терактов, массовых убийств и мошеннических действий в России.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

