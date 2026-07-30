Сперма Павла Дурова* остается доступной для ЭКО

Клиника, которая бесплатно предлагает эту программу, продолжает работать в обычном режиме.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Durov; 5-tv.ru
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Биологический материал основателя Telegram Павла Дурова* пока остается доступным для использования в программах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщили 5-tv.ru в клинике «АльтраВита», где предлагают программу бесплатного оплодотворения донорской спермой Дурова.
«У нас никаких изменений нет, работаем в обычном режиме», — заявили представители медицинского учреждения.
Павел Дуров около 15 лет назад стал донором спермы. По его словам, благодаря участию в программах донорства у него появилось более 100 биологических детей в 12 странах мира.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что процедуры ЭКО в рамках программы не требуют оплаты со стороны участниц, поскольку основатель Telegram взял расходы на себя.
Дуров рассказывал, что начал участвовать в донорских программах после просьбы друга, столкнувшегося с проблемами репродуктивного здоровья, а позднее продолжил сдавать биоматериал по рекомендации врачей. По его словам, после подтверждения родства все дети, рожденные по донорской программе, смогут претендовать на наследство.
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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.
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